物價上漲民眾超有感，但知名連鎖迴轉壽司爭鮮卻20年來都是最便宜1盤30元，有網友好奇怎麼做到的，貼文引起討論，許多人觀察到爭鮮的份量越來越少，其實也算變相漲價，不過也有很多人覺得沒漲價超佛心。

一名網友在PTT上發文表示，很多連鎖餐飲像麥當勞、摩斯漢堡都不定期漲價，連日本的連鎖牛丼品牌台灣松屋，也在8日宣布調漲牛肉商品的價格，招牌牛肉飯中碗價格從69元漲到88元，調漲19元。

原PO說，反而爭鮮自1996年開幕後，20多年來始終如一，維持最便宜1盤30元的銅板價，讓他大讚：「根本是餐飲界的麥香奶茶」，並且感到好奇，爭鮮為什麼都不會漲價？

貼文一出引起熱議，許多人分析原因，「越切越小片」、「變很小顆」、「越來越小，然後原本3個變2個，2個變1個」、「以前拿號碼牌，還可以免費一盤」、「一開始連味噌湯都可以免費續」、「一直在偷漲，原本生魚片有4片吶」，不過也有網友大讚爭鮮佛心，「至少我近5年吃都沒感覺，沒漲算佛吧」、「堅持不漲，很佛心」、「挑店家有些店還是大片的」。