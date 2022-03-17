國內缺蛋未解，美國今年2月爆發高病原性家禽流行性感冒(HPAI)疫情，由於美國佔我進口雞肉比高達9成，業者估進口雞肉將少1萬公噸，雞肉恐面臨短缺。農委會表示，業者已將訂單自美國非疫區州輸入，加上國內雞肉庫存量約8萬公噸，可供國人吃1.5個月。

台灣區冷凍食品工業同業公會日前致農委會函指出，因國內外皆爆發高病原性家禽流行性感冒(HPAI)疫情，尤其2022年2月10日美國開始爆發，HPAI迄今有12州列為疫區，疫區禽產品暫停禁止進口限制封閉期為半年以上，預期將造成市場缺貨、雞肉價漲。

根據農委會統計，2021年國產白雞肉41.4萬公噸，屠檢量2.63億隻，平均價格每公斤50.2元；進口白肉雞17.5萬公噸，平均價格27.2元，其中美國約16萬400公噸，占比高達92%，加拿大約1萬4843公噸，占比8%，美國進口量佔國內雞肉消費總量約3成。

農委會畜牧處副處長江文全表示，今年3月起美國部分州陸續被宣布為禽流感疫區，當中包含雞肉產地，疫區雞肉也就不能輸入來台灣，加上俄烏衝突影響航運，預估3到4月進口雞肉會減少，有業者表示影響貨櫃約500個，相當於進口雞肉整整少了1萬公噸，有業者改變策略將訂單從其他非疫區的州輸入。

民眾擔憂雞肉變少會出現漲價，江文全說明，進口雞肉大多是雞腿和雞翅，速食餐廳很多都是用國產雞肉，反之量販店很多是進口肉，便當店則是國產和進口都使用，若價格便宜可能就使用進口肉。

農委會主委陳吉仲表示，國內雞肉庫存量約8萬公噸，足夠國人吃1.5個月左右，加上肉雞飼養約2個月便可屠宰，雞肉供應不會不足。

然而禽流感是影響缺蛋主因之一，是否也會讓肉雞減少？陳吉仲指出，禽流感好發季節主要在冬天，現在季節轉換氣溫回暖，染疫情況會趨於平緩，國內因禽流感撲殺場數約幾十場，隻數約幾十萬隻，和生產量相較佔比很低，影響十分有限。