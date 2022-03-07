鹿希派（吳睿軒）去年底在信義區馬路邊抽大麻菸，遭逮捕偵辦後以10萬元交保，他當時中斷新專輯《P》所有宣傳行程，近日接受《中國時報》專訪，自責再一次傷害家人，爸爸吳宗憲氣炸，媽媽更是痛心：「她很難過，不斷嘆氣問我怎麼又搞這種飛機。」無力回天的鹿希派，只能想像自己是蝙蝠俠，不向下沉淪，「蝙蝠俠一直摔、一直變得更強，他就是我人生的借鏡。」

意外惹出「麻」煩，鹿希派最嘔是準備3年的音樂，被自己一個白目行為模糊了焦點，回想專輯發行前2周，他將成品拿給爸爸聽，吳宗憲肯定他的作品，一句話「就去做吧」，讓鹿希派非常感動，「憲哥在音樂上給我很強烈的信任感，我爸真的很棒，我知道他其實不是很確定我的音樂在做什麼，但他認為如果值得給大家聽就去搞」。

家人對他的愛與包容，是鹿希派出道3年來唯一壓力，「不是他們給我壓力，而是我自己覺得大家對我寄予厚望、給我資源和機會，我一定要做出成績，讓他們驕傲，這是優先目標」。沒想到這個目標再因呼麻事件而破碎，「我確實一開始情緒非常負面，只能不斷鼓勵自己，犯了錯就要去面對，不然怎麼辦？除了拚命沒別的方法了」。

鹿希派年後繼續宣傳新專輯《P》。（陳俊吉攝）

出道後接連爆出2次社會新聞，外界負評連連，家人對鹿希派的愛卻從沒少過，「男人愛面子，我卻一直讓憲哥丟臉，我在他心中早就沒分（數）了，但他對於我事業上的支持從沒變過」，也因此，鹿希派更堅持繼續做音樂，沒有一刻懷疑，「現在能做的就是努力讓更多人認識我，真正地去跟更多人有更多連結」。

於是這陣子常邀好友開IG直播，他身兼主持人得心應手，有沒有機會向憲哥學習嘗試主持工作？鹿希派直言：「我願意但不一定有機會，慢慢來吧，或許先固定一個時間開直播節目，用嚴肅的態度去看待。」姊姊吳姍儒日前出嫁，鹿希派也和女友交往多年感情穩定，小倆口有共識對外保持低調，有沒有想過幾歲步入禮堂？23歲的鹿希派笑回還早，「至少等我經濟穩定、事業穩定，自己能照顧自己時，才能去考慮別人的人生」。

鹿希派年後繼續宣傳新專輯《P》。（陳俊吉攝）

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