303全台大停電導致產業界損失慘重，台南市議會國民黨團4日舉行「麥擱騙啊！狂缺電」記者會，公開呼籲全民下架民進黨政府，並要求經濟部長王美花到台南道歉。

「不要雞排，給我供電」，國民黨團怒嗆，蔡英文總統才剛跟八大工商團體承諾不缺電，隔日就從竹科園區開始跳電，303全台大缺電狠狠打臉民進黨政府。政府為了日本可以開放核食進口，但日本發生福島核災後重啟核電廠，包括高齡45歲已停止運作10年的美濱核電廠第三號機組在內，目前全日本共有9座核電廠在運作，日本都能嚴正面對缺電危機，台灣為何不能？

黨團還強調，民進黨全面執政卻年年大停電，每次都把責任推給操作不當機組故障，請民進黨政府不要再玩文字遊戲，缺電就是缺電，未來缺電的日子還會發生，就不要再騙了，應該本著良知向全民說清楚，就是電力不足大停電，配套措施在哪裡？做不到供應安全電力的承諾就該下台。

此外，全台500萬戶受災業者合計損失上百億元，但台電的補償對企業損失根本微不足道，如果政策不對應該懸崖勒馬，不要用人民生活、企業生計作為選舉籌碼。