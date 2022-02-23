顏正國（右）拍《少年吔》是向前輩侯孝賢等電影人致敬。（取自臉書）

47歲顏正國自導自演新片《少年吔》，致敬名導侯孝賢監製的30年前經典電影《少年吔，安啦！》，顏正國說《少年吔》是他向前輩致上敬意之作，當年許多圈內叔伯輩像是侯孝賢、製片張華坤、影帝陳松勇等人，都想在他年輕走歪路時，透過參演電影拉他一把，把當年吸毒、好鬥的少年攏在身邊。

顏正國表示侯孝賢當年想藉由《少年吔，安啦！》把自己拉回電影圈，已故製片張華坤也在開拍前兩個月幫他訂了健身房，盼透過運動、拍戲讓他脫離非法的圈子，「那時候安非他命氾濫，我也確實吸毒吸得亂七八糟的，他們根本沒有給我表演的壓力，我不識字無法讀劇本，就是聽戲，侯導很用力拉我，但我就是回不來了」。

30年前顏正國在《少年吔，安啦！》演出高捷的小弟「阿國」，表演生猛有力，和譚志剛飾演的「阿兜仔」臭味相投，那時顏正國根本沒有「演」，就是做自己，寫實的表演讓他一度入圍金馬獎最佳男主角，卻又被除名，他苦笑說：「因為電影還沒拍完我就違反槍砲彈藥刀械管制條例，我同時接到金馬獎入圍通知也同時接到取消通知。」

《少年吔，安啦！》上映時顏正國在服刑，所以他根本沒看過大銀幕呈現，是到去年有數位修復版，他才第1次看到電影版本，還說在片中自己演的阿國死於黑社會槍下，而好兄弟阿兜仔最後被關，現實中兩人際遇則是相反，他入監服刑兩周，母親探監時告訴他譚志剛車禍過世，讓他永遠難以忘懷。

《少年吔》將在3月18日上映，由顏正國、黃尚禾、李千那、段鈞豪、張寗主演，花了41天拍攝、成本約5千萬。顏正國表示：「《少年吔，安啦！》是台灣無法取代的經典電影，我只能望著這部片、貼近它，從來沒想要超越的念頭也不可能有續集，我知道我越晚拍當時還在的人會越少，再等的話我拍給誰看？所以抓住機會就想拚了，告訴叔伯輩我知道他們對我的用心，我真的回來了。」

《少年吔》由顏正國（左起）、張寗、李千那、黃尚禾等人主演。（取自臉書）

顏正國在《少年吔》飾演服刑出獄的更生人，因過往背景求職屢碰壁，為顧生活，不得不跟之前在監獄裡認識的幫派成員一起犯案，而飾演刑警的黃尚禾，跟顏正國從小就是莫逆之交，卻必須追緝摯友，上演正義跟犯罪之間的糾葛，以及人情兩難的對決。顏正國以「不是朋友無情，是社會現實」、「願通過惡，讓我們看見良善」兩句話形容電影傳達的意涵。

顏正國感謝劇組同仁跟演員力挺，電影才能關關難過關關過。（粘耿豪攝）

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