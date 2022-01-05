寵物溝通時，我通常會主動幫毛孩抽「寵物溝通卡」印證毛孩的個性，然後再跟毛孩及主人的說法交叉比對，可以把毛孩看得更透徹。

今天為一隻只有五歲就離世的法鬥抽寵物溝通卡時，牌面顯示：「個性慵懶，活動力不強」，我著時猶豫要不要告訴主人，因為這樣的形容顯然跟毛孩給我的印象，還有主人的描述不太一樣。

但毛孩的多面向，有時還真的得透過牌卡輔助才得以看透。

主人傳給我一張這隻寶貝法鬥蓋著棉被、睡在枕頭上，一臉被操翻的熟睡模樣照片，像極了工作勞累一天的人！因為膚色跟豆皮壽司類似而被取名為「豆皮」的法鬥，在溝通時說，祂最喜歡跟阿供阿罵一起工作、還有坐「歐都邁」(機車)補貨，祂喜歡以這樣的方式融入這個家庭，而不只是當一隻閒閒沒事幹，只能在家等門的狗狗。

法鬥豆皮雖然非常懶惰，但看到家人時，祂就會變得非常勤勞，整天跑到主人身邊。(圖/飼主豆皮姊姊授權)

只是阿供阿罵因為工作關係，都是凌晨五六點才睡，豆皮長年也配合著養成這樣的作息，但一大早主人姊姊要出門上班，祂也會起來送到門口並要點吃的，然後再回頭睡回籠覺。家裡每個人的作息都不一樣，豆皮想照顧到每個人，時間銜接的天衣無縫，牠深深引以為傲。

這樣勞心勞力顧家的法鬥，怎會抽到一張「個性慵懶」的牌卡？我跟主人核對時，沒想到主人立刻回應說：「沒錯，祂真的很懶，散步只肯走固定路線，要再讓牠多走一步都不願意！」再回頭對照寵物溝通時豆皮本狗的說法，原來祂是太愛家裏每個人，即便個性慵懶，也願意勉強自己配合所有人的作息。

主人很感嘆，家人平時作息不同，難有時間互動，但自從養了豆皮後，意外拉近了彼此的距離，沒想到這個凝聚家人情感的開心果，只在這個家待了短短五年就離世。

溝通時豆皮有件事不明白：「你們不是都很愛我嗎？為什麼我走了，你們都不願聊聊我，像平常一樣聊？」原來大家怕傷感，從此話題不再有豆皮。

牌卡顯示，豆皮現在很需要家人的祝福跟鼓勵，而不僅是傷感跟思念而已。我跟主人說，多多肯定祂對家人的貢獻，多多聊聊祂，祂會很開心，也可以幫助祂更順利的邁向下一個旅程。