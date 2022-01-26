離世溝通時絕大多數主人總是掛心著寶貝離世會不會是自己的疏忽或照顧不周所致，因而希望透過溝通祈求寶貝原諒。

但Leo的主人卻是一開始就表明溝通的目的，是希望Leo能夠狠狠的罵她，這樣她心裡才會好過一些，因為她覺得Leo的離世，全是自己的錯，罪不可赦。

說起Leo的媽媽，現在是個職場上的女強人，當年會跟Leo結緣，是年輕時在寵物美容店打工，幫Leo洗完澡後打給主人，主人卻裝死不承認有送狗來洗澡，正好她當時也期盼著養一隻小臘腸，因此這隻被狠心主人遺棄的Leo就正式被她收編了。

一開始還彼此形影不離，Leo也曾當過可以上床陪主人睡覺的幸福狗狗，但是後來她結婚、生孩子了，根本無暇再顧及Leo，只好放在娘家委託爸媽照顧，母親雖然也疼愛Leo，但同樣也要上班，無法時時應付Leo亂大小便的各種狀況，就把牠關到陽台去了。

溝通時Leo說：「我本來亂大小便是希望吸引主人注意，沒想到卻變成只能待在陽台」，但疼愛Leo的娘家爸媽，還是有機會就會放牠到客廳活動一下，甚至抱不動Leo的母親還會把牠裝進「嘎機阿」(袋子的台語發音)用雙手捧著她出外曬太陽。

近兩年因為父親開刀，她必須把Leo從娘家接回照顧，但偏偏老公不喜歡狗狗身上的味道，為了不引起家庭革命，這回Leo活動的範圍變成了廚房一個角落，圍起來的柵欄裡。

「牠離開後我一直覺得祂還在廚房，我有聽到一些聲響，我很難過的是，Leo變成小天使後感覺還是不敢踏進客廳一步。」

主人說，她每天下班已經晚上十點了還要幫女兒洗澡、帶Leo到戶外大小便，常常耐性盡失，可憐的Leo一整天幾乎沒有跟人互動的機會，出去外面大小便完還動都不敢動。

最後Leo腸道老化，開始拉得滿身都是，下班後已疲累不堪的女主人以為牠是故意搗亂，還對牠發脾氣說重話：「如果你活得不快樂，要不要早點解脫啊。」

溝通時狗狗說聽到媽媽要牠去死，牠真的很傷心，「原來我是媽媽的大麻煩，現在Leo解脫了，希望媽媽可以鬆一口氣，只要能幫上媽媽，我不在意。」女主人聽到這話難過極了，她一度以為沒有Leo日子會好過一點，所以口無遮攔，但Leo走後，她才發現她錯了，不但沒有一天覺得解脫，反陷入了更大的自我譴責中，完全不像想像中可以鬆一口氣。

這時Leo反過來安慰她：「媽咪，我了解你的難處啦，你看，我在廚房都有乖乖哦」、「至少媽咪沒有把我丟掉，沒關係啦，廚房跟阿罵家陽台一樣。都乾乾淨淨，我只是很想念媽媽的抱抱。」

現在女主人就算是想抱也抱不到牠了，為了彌補愧疚，溝通完主人一直拜託我分享Leo的故事，希望大家以她為戒，「沒時間陪毛孩，就千萬別養，真的。」尤其女生會結婚生子，會面臨多重角色轉變，如果遇到的另一半又不喜歡毛孩，那寵物會更慘，她很慚愧自己沒做好，希望大家養寵物前一定要先想想未來可能的處境，不要跟她一樣可憐了毛孩，換來一輩子的良心不安。