近日移民署宜蘭收容所確診人數不斷增加，宜蘭縣政府22日在收容所篩檢276人，其中208人結果為陽性，尚未有案號。（資料照/移民署提供）

中央今日（24日）公布宜蘭縣新增122例確診者，喜宴案新增9人，魚販群聚案新增4人，其中36例感染源不明，10例已知感染源，63例疫調中；近日移民署宜蘭收容所確診人數不斷增加，宜蘭縣政府22日在收容所篩檢276人，其中208人結果為陽性，尚未有案號。

中央今日（24日）公布宜蘭縣新增122例確診者，喜宴案新增9人，魚販群聚案新增4人，其中36例感染源不明，10例已知感染源，63例疫調中。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

因魚販群聚案再增4例，持續有人確診中，宜蘭縣衛生局將於明日（25日）下午在大溪漁港提供篩檢服務，確切時間、地點會再跟漁會及鎮公所協調，請有需求的民眾前往篩檢。

今日新增確診的學生數共9人、教職員1人，新增全校停課為金洋國小1校、新增部分班級停課為馬賽國小1校，受影響學校共49校，116位學生、8位教職員確診。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭報導）

南澳鄉部分，確診者新增17例，其中4人跟晶園喜宴案相關、1人與金岳喜宴相關、另外12人感染源釐清中；衛生局呼籲民眾，截至5月15日前，每周三、五、日上午10點至下午1點，金岳籃球場有設置戶外篩檢站，請有症狀或疑慮者儘快接受篩檢。

另外，今日新增確診的學生數共9人、教職員1人，新增全校停課為金洋國小1校、新增部分班級停課為馬賽國小1校，受影響學校共49校，116位學生、8位教職員確診。

而移民署宜蘭收容所確診人數不斷增加，因此縣府在4月22日進駐設站篩檢，當日篩檢276人，其中208人結果為陽性，尚未有案號；收容所傳播鏈累計244人確診，其中205位是收容人、35位是工作人員、4位是親屬。