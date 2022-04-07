Taiwan stands with the democratic world in demanding an end to violence against noncombatants in Ukraine. Targeted killing of civilians must be condemned, and those responsible investigated and brought to justice under international law. — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) April 6, 2022

俄軍遭指控在基輔西北方小鎮布查（Bucha）屠殺大量平民，激起國際公憤，美國總統拜登直指俄軍犯下「戰爭罪」，德、法、義及丹麥等歐盟多國則宣布驅逐俄方外交人員。對此，總統蔡英文昨(6日)晚間也在推特譴責，呼籲國際法介入調查制裁。

聯合國人權事務高級專員公署5日則表示，跡象顯示，布查鎮的平民直接遭鎖定且殺害。美、英另宣布，將要求聯合國大會將俄國踢出人權理事會。德、法、義及丹麥等歐盟多國則宣布驅逐俄方外交人員，拉脫維亞、立陶宛亦降低與俄外交關係層級。歐盟擬再制裁俄國，包括禁止其煤炭進口。澤倫斯基5日透過視訊向聯合國安理會發表談話，揭露俄軍更惡暴行。

蔡英文推特貼文提到，台灣與民主世界站在一起，要求結束對烏克蘭非戰鬥人員的暴力行為，同時必須譴責以平民為目標的殺害行為，以及根據國際法對兇手進行調查並繩之以法。

另外，為回應國際社會的呼籲，與民主陣營採取一致行動，我外交部於6日宣布增列「輸往俄羅斯高科技貨品清單」的出口管制項目，並於同日立即生效。外交部重申反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方在國際法架構下，尊重以規則為基礎的國際秩序，透過和平、理性的對話與協商解決俄烏歧見。台灣將持續與理念相近國家深化合作，積極提供烏克蘭受難民眾所需要的人道救濟物資及援助。