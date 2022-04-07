俄軍遭指控在基輔西北方小鎮布查（Bucha）屠殺大量平民，激起國際公憤，美國總統拜登直指俄軍犯下「戰爭罪」，德、法、義及丹麥等歐盟多國則宣布驅逐俄方外交人員。對此，總統蔡英文昨(6日)晚間也在推特譴責，呼籲國際法介入調查制裁。
聯合國人權事務高級專員公署5日則表示，跡象顯示，布查鎮的平民直接遭鎖定且殺害。美、英另宣布，將要求聯合國大會將俄國踢出人權理事會。德、法、義及丹麥等歐盟多國則宣布驅逐俄方外交人員，拉脫維亞、立陶宛亦降低與俄外交關係層級。歐盟擬再制裁俄國，包括禁止其煤炭進口。澤倫斯基5日透過視訊向聯合國安理會發表談話，揭露俄軍更惡暴行。
蔡英文推特貼文提到，台灣與民主世界站在一起，要求結束對烏克蘭非戰鬥人員的暴力行為，同時必須譴責以平民為目標的殺害行為，以及根據國際法對兇手進行調查並繩之以法。
另外，為回應國際社會的呼籲，與民主陣營採取一致行動，我外交部於6日宣布增列「輸往俄羅斯高科技貨品清單」的出口管制項目，並於同日立即生效。外交部重申反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方在國際法架構下，尊重以規則為基礎的國際秩序，透過和平、理性的對話與協商解決俄烏歧見。台灣將持續與理念相近國家深化合作，積極提供烏克蘭受難民眾所需要的人道救濟物資及援助。
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