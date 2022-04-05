逸達生技（6576）與合作夥伴Intas Pharmaceuticals美國子公司Accord BioPharma5日共同宣布，前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI42毫克六個月針劑（CAMCEVI42mg injection emulsion，即FP-00150毫克）。正式於美國上市銷售。

CAMCEVI42毫克已於美國時間2021年 5月 25日取得藥證，由Accord BioPharma負責美國市場銷售。

逸達創辦人暨董事長簡銘達博士，CAMCEVI42毫克為市售唯一預充填式，使用前毋須混和，經皮下注射之甲磺酸亮丙瑞林六個月注射乳劑。CAMCEVI42毫克於2017年 1月成功完成一項開放標籤、無對照組之多國多中心三期臨床試驗，高達97％受試者達到主要療效指標（primary efficacy end point）。

該臨床試驗設計為受試者在開始進行試驗時以及第24周分別給藥，根據分析，施打第一針後的第4 周至第48周內，受試者血清睪固酮含量穩定維持在去勢水準之下。由於可能之過敏性反應，CAMCEVI不可用於對GnRH或GnRH類似藥物過敏之患者。在336天之中位數追蹤期間發生之最常見不良反應包括臉潮紅、高血壓、注射處疼痛、上呼吸道感染、肌肉骨骼疼痛、疲勞以及四肢疼痛等。