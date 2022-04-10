《財訊》根據馬斯克的推文指出，未來18個月內，SpaceX將會把星鏈衛星數量增加一倍以上，也就是說，未來要在一年半的時間內，就要發射過去三年多的星鏈衛星總數。

《財訊》報導指出，SpaceX的火箭幾乎達到百分之百的可回收發射目標，且一次可發射數倍衛星的星艦火箭也即將加入服務，對SpaceX而言已經不是太困難的挑戰。當然，最大的挑戰還是來自俄國太空局退出全球衛星酬載服務所帶來的額外業務，SpaceX不止要發射自己的衛星，也要服務更多客戶，這也算是甜蜜的負擔。

馬斯克表示，未來18個月內，軌道上將會有超過4200顆低軌衛星提供服務。光是今年，預計就會有多達60次的酬載火箭發射任務要進行。

《財訊》分析，根據統計，目前總共有1600顆星鏈衛星在提供服務，另外有400顆衛星正在進入服務運行軌道中，這些衛星已經為超過25萬個用戶提供相當不錯的衛星通訊網路服務，甚至在戰火綿延的烏克蘭境內，也能提供超過200MBps的網路傳輸速度，幫助烏克蘭政府免除被俄國軍隊斷訊的風險。

不過根據《財訊》報導，在這些龐大的計畫下，星鏈的碟型天線生產卻陷入瓶頸，由於半導體元件短缺，使得生產遠遠趕不及供應需求，台揚等台廠供應鏈業者未來恐怕會被馬斯克追著不放。而連帶的各種地面通訊設備、衛星運送設備等台灣業者，也將進入收割期。

目前美國聯邦通信委員會僅批准SpaceX的4408顆衛星在550公里軌道的運行許可。未來第二代星鏈衛星將運行於330公里軌道上，提供更大的頻寬以及更小的延遲，且衛星數量將會高達30000顆以上，開通的服務人數更多，對地面設備的需求也會更龐大，一旦批准，也代表過去默默經營這個「冷門生意」的供應鏈業者將迎來最大的豐收期。