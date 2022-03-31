戴德梁行今(31)日舉辦2022年Q2房市展望預測記者會，戴德梁行董事總經理顏炳立說，近期政府打炒房不手軟，再加上斷金流，今年度房市黑天鵝會變大隻!他提到，寬鬆的貨幣政策給予2021年房市炒作的動能，就像是貓咪扮成老虎，2022年在打房漸發酵後，假老虎會打回原形，投資客不應再做炒作的夢！

對於有學者提出台灣房市有泡沫化疑慮一說，顏炳立否認，台灣經濟成長穩健，不會有所謂的崩盤問題，他說，泡沫化一詞代表台灣要倒了，這不可能。

有關房價表現，顏炳立說，房價是由資金、利率、供給、需求來決定，目前看來資金與利率仍在拉鋸，而打炒房禁止預售屋轉售後，投資客將受到重創，市場將以剛性需求為主，需求將會降溫。

顏炳立預期，2022年全年買賣移轉棟數將達31萬棟，較去年縮減3.8萬棟、降30%；土地交易總額預估2500億、年減10%；商用不動產市場總額預估1500億，與去年持平。

有關打炒房禁止預售屋轉售，顏炳立說，預售住宅市場將會受到重擊，剛性自用穩居主流，買賣雙方將會陷入僵持，預期房市成交量將下滑，但建商也不會因此倒閉，因為沒錢可以賣土地。至於土地市場，買氣會收斂，創高幅度變緩，有土地就會有推案量，估計推案量將再漲10％。