外貿協會於今(111)年3月28日至30日辦理「2022年汽機車零配件、機械及醫材東北非Hybrid拓銷團」，本次活動鎖定埃及、阿爾及利亞、突尼西亞和索馬利蘭等4國，安排我國汽車零配件、機械、和醫材等產業等13家廠商與150名買主於線上進行230場洽談，爭取商機1112萬美元。

全球疫情逐漸緩解、邊境開放，為了掌握即時市場訊息，貿協首次推出「Hybrid模式」，以線上與實體結合的OMO模式辦理拓銷團。Hybrid拓銷團就如同組合拳，帶領廠商連續出擊，爭取商機。廠商可先與買主線上洽談，線上洽談後如廠商有意親自前往拓銷團站點，貿協駐外單位可另行幫助廠商安排實體洽談。本年度東北非拓銷團即為貿協第一場Hybrid拓銷團！

此次我國參團具代表性之團員包含2家上市櫃公司，分別為射出成型廠商鉅祥企業和智慧影像解決方案供應商慧友電子。買主則包括年營業額逾3500萬美元的突尼西亞汽機車零件買主JMC Motors、營業額9億美元的阿爾及利亞家電買主Condor、年營業額5000萬美元的埃及前三大的汽車廠Ghabbour Auto等。另邀請索馬利蘭唯一的船業製造商Gamuur Factory，該商對於台灣的機械與船運業久聞盛名，透過本次活動尋找合適的機械供應商，期間也主動瀏覽相關團員資料，對於本次台灣廠商素質深具信心，也希望採購台灣優質機械產品來提升索國的製造水準。

為幫助廠商充分了解拓銷目標市場資訊，貿協另於3天線上洽談會前辦理市場說明會，邀請「阿爾及利亞企業暨工業聯盟」秘書長及「索馬利蘭商工暨農業總會」主席分享阿爾及利亞和索馬利蘭市場概況。近期埃及政府為了規範進出口，推出新的關務系統ACID，為此貿協特邀開羅台貿中心葉人誠主任向廠商介紹該系統及分享其實務操作經驗。

年底疫情料將大幅改善，世界各國定將重啟邊境，貿協今年底將辦理本年度重磅級旗艦活動─「肯亞台灣週」，該活動規畫帶領廠商在非洲地區以實體方式辦理台灣週，將會是貿協首次在非洲辦理的實體台灣週，該活動將以展覽方式推廣我國產業及文化等形象。台灣週另將結合實體拓銷團赴肯亞以外之東部非洲與買主進行洽談。歡迎有興趣拓展非洲市場的廠商共襄盛舉，參與年度盛事。