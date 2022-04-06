JPP-KY經寶(5284)2022年在自動販賣機(新型咖啡販賣機)與伺服器機櫃需求強勁，子公司訂單持續回溫、A320交機數增加帶動下，通訊及航太產業方面營收可望各自年增超過1成，帶動2022年營收及獲利同步成長。

經寶生產少量多樣的客製化產品，包括通訊、醫療、電子、食品檢測、能源、航太與其他。經寶電子沖壓件已成功切入國際伺服器大廠機櫃供應鏈，法人預期，2022年在伺服器機櫃出貨將趨緩，但電動機車充電櫃開始小量出貨，預估電子產業年度營收成長將超過1成。受惠5G建置持續帶動，法人預期，2022年，在自動販賣機(新型咖啡販賣機)與伺服器機櫃需求強勁，此部分營收年增也可望超1成。

經寶在2020年時航太產業受到疫情影響，使得航太訂單大幅下滑，不過2021年有回溫的現象，法人預期，在子公司訂單持續回溫，加上A320交機數增加帶動，航太產業今年營收年增將逾1成。

2022年經寶在通訊產業受惠自動販賣機(新型咖啡販賣機)與伺服器機櫃需求強勁，以及航太產業受惠訂單持續回溫，加上泰銖兌美元貶值，毛利率可望維持在31~32%左右，法人樂觀看待，營收及獲利都將維持成長腳步。