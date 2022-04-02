台股在清明節前最後一個交易日，指數收盤守住半年線，針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，基本上，最近盤勢上還是處於輪動、區間震盪的格局，並沒有特定主流所帶動；在電子股部份，受到包括手機、PC及NB等消費性電子庫存修正等雜音較多干擾，相關聯族群走勢較為疲軟。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，第二季的市場焦點主要聚焦美國聯準會的升息與縮表動態，最快在5月份即將面臨縮表與升息同步進行的環境，而台灣貨幣政策是否也將跟進美國升息步伐，預估央行將有三大考量，且以國內狀況為考量優先，首先仍將觀察未來國內物價漲幅是否持續居高，再者，檢視這波國內受疫情影響的產業是否已穩步復甦，最後才會是將主要經濟體升息動向納入評估。

安聯投信台股團隊表示，由於近期市場對於庫存下調的雜音反應較多，因此，盤面上的資金轉向長期成長需求相對穩健的族群如車用電子、伺服器及部分利基型應用等題材；至於非電子部分則是以金融股走勢比較整齊。時序上也開始接近3月營收公布、緊接著許多大廠也將陸續揭露財報數字，以及許多重要法說也將相繼登場；儘管現階段市場處於資訊的空窗期，不過，接下來市場資金應該會開始留意營收成長、或是法說展望優於市場預期的標的，而這些題材屆時也有望成為盤面主流。

有關科技業第二季展望，葉獻文指出，除了半導體、電子零組件、光電、網通、ABF等產業前景能見度高、成長趨勢明確之類股，將持續吸引資金買盤，能受惠5G手機滲透率成長與手機出貨量大增的相關供應鏈，也將是資金聚焦之處。

他進一步表示，具有硬體升級的伺服器、Intel與AMD傳輸介面進化、DDR5、PCIe 5.0、Thunderbolt 4、USB 4.0規格大幅升級的相關供應鏈，亦將成為電子股的人氣焦點。由於今年伺服器產業受惠缺料逐漸收斂，預期出貨量將逐季提升，有望挑戰雙位數年成長，另外，Meta、微軟、亞馬遜、Google等美系資料中心資本資出持續提升，同時，AMD與Intel皆有新平台推出，預期在性價比提升的誘因之下，廠商導入新平台意願將大幅提升。