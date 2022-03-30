湖人今天以110：128慘敗給獨行俠，跌出附加賽名單，主力球星詹姆斯(LeBron James)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)都沒出賽，而除了場上狀況悽慘，他們在場外的交易流言也從未停過，繼總教練佛格(Frank Vogel)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)後，又傳出戴維斯夏天可能離隊消息。

Brian Windhorst on the Lakers possibly trading Anthony Davis: ‘I think it’ll be something that’s discussed’ https://t.co/166nwTt1cf — Lakers Daily (@LakersDailyCom) March 29, 2022

戴維斯目前還在養傷，有可能在對上鵜鶘的比賽回歸，不過今天傳出的消息可能再次動搖紫金軍的士氣，據知名記者溫霍斯特(Brian Windhorst)報導，湖人會在休賽期進行人員異動，其中交易戴維斯也是可能的選項，溫霍斯特說：「我認為這將成為討論的話題」。

溫霍斯特指出詹姆斯非常喜歡洛杉磯，會繼續留在這裡，不過球隊得做出補強。而戴維斯本季因大大小小傷勢只打了37場比賽，平均拿下23.1分9.7籃板2.9助攻1.2抄截2.3阻攻，雖然數據不差，但場上的影響力不若以往，容易受傷的體質也成了球隊不定時炸彈。

今天湖人輸球後戰績滑落到西區第11，目前例行賽還剩下7場，分別要對上爵士、鵜鶘、金塊、太陽、勇士、雷霆、金塊，基本上只有鵜鶘和雷霆比較好打，但以湖人本季的戰力來說，還不見得能穩穩拿下這兩隊，所以要重返附加賽甚至闖進季後賽難度很高。

Anthony Davis is targeting a return to the Lakers lineup on Friday or Sunday if rehab continues to progress.@ChrisBHaynes ➡️ https://t.co/Wu4GNHJEzV pic.twitter.com/O1qVj7IcGC — Yahoo Sports (@YahooSports) March 29, 2022

戴維斯於2月對爵士比賽扭傷腳踝，自那時起就沒有再出賽，25日據名記麥曼納米(Dave McMenamin)報導，他目前復原狀況良好，沒意外將在四月第一周復出，現在則預計在4月2日對鵜鶘的比賽中回歸，不過令人擔心的是戴維斯能否及時找回狀態、湖人有無辦法把握三巨頭合體時贏球？