聯盟最有名的綠葉球員之一，闖蕩NBA長達20年、3度摘下最佳第六人的賈瑪克勞佛（Jamal Crawford）宣告退役。克勞佛在美國時間3月20日，也就是他42歲生日當天推文寫道：「再見了籃球，所有的那些戰利品與腎上腺素。謝謝你籃球，我的一切都是你給的。」他最後一次出賽是在2020年8月。

克勞佛在2000年選秀第8順位被騎士選上，隨即交易至公牛，他是身高196公分的雙能衛，也是一個好隊友，生涯轉戰9支球隊。前8季他在公牛、尼克表現平平，公牛正值喬丹王朝結束後的重建期，尼克也是青黃不接的擺爛期，克勞佛那時雖是先發球員，卻一直在爛隊打滾。

2009-10球季，克勞佛被賣到已經起飛的老鷹隊，首度轉為全職板凳球員並且大放異彩，繳出場均18分、45%投籃命中率，身為替補每場仍可打31分鐘，獲選年度最佳第六人。

年過30之後克勞佛依舊勇健，他與保羅（Chris Paul）、葛瑞芬（Blake Griffin）等名將一同打造快艇隊的全盛期。克勞佛效力快艇的5個球季，正好就是快艇隊史最多勝場的5個球季，這期間他獲得兩次年度最佳第六人，以及生涯單季最高年薪1300萬美元。

在職業生涯接近尾聲的時候，克勞佛還以39歲之齡攻下單場51分，同時創下最年長的50分紀錄，也是替補身分打出50分的第一人。克勞佛幾乎沒有水土不服的問題，他在4支不同的球隊都拿過單場50分，生涯累積19419分，成為史上最多得分而從未入選明星賽的球員。