NBA明星後衛哈登(James Harden)於開春轉戰費城七六人，從 “13” 到 “1”， 面對種種挫折堅守夢想，驚人表現再提升一個檔次！日前「大鬍子」為七六人出賽迎來5連勝，與公牛的比賽中更在首節以招牌後撤步飆進歷史性的三分球，成為三分球榜第3名的球員！

能飆出此超狂數據，除了持續努力與倔強韌性所打造的絕對實力，哈登腳下的adidas Harden Vol.6絕對功不可沒！本次adidas聯手哈登推出全新第六代簽名籃球鞋Harden Vol.6，推出升級版三大科技，大幅優化腳感，提供最穩定的穿著體驗。

adidas Harden Vol.6最新技術再次突破，打造一款前所未見、適合後衛的強大高科技籃球戰靴，包含

腳踝緩衝墊設計：依照人體足部構造設計，在腳踝處加入飽滿的環繞式彈性緩衝墊設計，提供極致的包覆性與舒適度，提升迅捷反應力，助力雙足保持穩定及平衡！

BOOST緩震科技：adidas經典全腳掌BOOST緩震中底科技，提供能量回饋，打造輕盈回彈的完美平衡，穿著體驗大幅提升，每一次起跳、落地，都能感受到源源不絕的優異推進能量！

雙魚骨刻紋大底：雙魚骨刻紋人字形大底，提升最大抓地力與穩定性，提供精準急停及急速變向性能，迅捷的反應力幫助雙足保持穩定及平衡！

一如哈登獨樹一格的時尚品味，adidas Harden Vol.6除了率先推出限量販售的全明星賽限定配色以外，更發布Lucky you配色版本，以薄荷勁綠搭配酷涼冰藍，呼應即將到來的春夏繽紛氛圍，同時對應側邊TPU的螢光藍與低彩度的粉色系於鞋舌上的織帶點綴，大底後腳跟外側同樣以粉色線條帶出adidas招牌三條線，搭配上鞋舌外側織帶上的哈登親筆簽名字樣，將大鬍子強烈個人風采完整上身，場上場下都是目光焦點！