22日上午坍塌現場。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市前金區自強、七賢路口一處新建案因地下室開挖不慎，22日上午突然導致地層下陷，建商緊急停工並灌漿搶救。國民黨高雄市黨部爆料，現任工務局長楊欽富就是該建案的設計人，監督管理上恐有球員兼裁判之嫌。工務局澄清，楊欽富上任都發局長前已將該建案設計人變更，目前依法勒令建商停工，待補強作業及復工計畫送工務局備查才得復工。

國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒爆料，該建案經查，承造廠商為「壬寶營造公司」，擁有「(108)高市工建築字第03162號」之建造執照，上面刊登的設計人正是現任工務局長楊欽富。

呂謦煒質疑，楊欽富及其建築師事務所曾參與多棟建築物的設計，工務局在監督、管理建築工地時，是否因為楊欽富曾是該工地的建築設計人而有怠惰、放水之嫌？開罰僅區區九萬元是否適宜？楊欽富擔任工務局長是否有「球員兼裁判」的可能性？呂謦煒也呼籲高市府，應加強對建築工地管理監督，積極負起應有責任，不能「有關係就沒關係」，必須讓市民的生命財產安全受到最優先保障。

工務局回應，該建案的建築執照為2019年12月3日核准，當時設計人為楊欽富建築師事務所，經查，楊欽富擔任都發局長前、已於2020年9月9日註銷開業登記在案，將設計人及監造人變更為趙建銘建築師及胡富義建築師。

工務局表示，目前建廠商持續運送沙袋及灌送水源於基地內部，穩定基地內外壓差平衡，預計需將基地內水位提高至-6～-7m。路面下方淘空部分，先行以沙土回填，後續以CLSM回填將塌陷處填補，避免鄰房地基持續破壞。

目前巡視，鄰房外觀無破壞現象，鄰房由前金區公所協助預防性撤離住戶共12人居住至鄰近商旅。另也於鋼板樁外側施打CCP止水灌漿，固化地質，並持續監測鄰房及路面沉陷情形。工務局也將派員24小時於現場警戒，後續將請各管線單位進行管線巡查，確認各管線有無損壞情形，後續待建商完成補強作業及復工計畫送工務局備查，始得復工。