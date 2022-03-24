基隆市政府地政處稽查預售屋建案，確認是否違反內政部預售屋新制，發現3家建案預約單文字不利購買人，如果民眾反悔購買，定金可能被建商沒收，不符合現行法規，目前已要求建商限期改善，再違規將處最重30萬元罰鍰。

基隆市政府地政處代理科長吳品樺表示，預售屋新制於2021年7月1日上路，預約紅單上不得有不利於消費者條款，尤其民眾雖付定金，但未簽約後悔不買，業者不得在紅單上註明，消費者放棄收回定金權利等相關字句。

吳品樺說明，23日稽查小組前往中山區、信義區、安樂區，稽查3個新建案，預約紅單都不符合規定，目前已經要求限期改正，如果仍然查獲違規，將按情節輕重處新台幣6至30萬元。

吳品樺提醒，購買房屋事前，最好先查詢內政部實價登錄網站，確認售價是否合理，如果是新建案，也要查詢業者有無拿到建照，契約書內一定要詳細比對坪數、公設比、土地持分等資訊，如果有附帶配備，規格與品牌都要注意是否載明。