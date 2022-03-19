臺北時裝週即將於下周三（23日）正式展開，長期投身於台灣時尚產業的時尚CEO溫筱鴻，現身為禮客董事長，更是致力推廣臺灣設計師品牌，因此特別在4月18日前在禮客Outlet內湖店，與臺北時裝週打造出「永續時尚設計師專區」，集結了台灣18位設計師品牌，讓消費者能直接接觸設計師的作品，再以快閃店親民價格購入喜愛商品，支持台灣的設計師。

禮客Outlet內湖店在4月18日前打造出「永續時尚設計師專區」，集結台灣18位設計師品牌，讓消費者能以快閃店親民價格購物，支持台灣的設計師。（禮客Outlet提供）

溫筱鴻表示，此次以B2C模式打造設計師選品店，讓消費者能以「高貴不貴」的價格，買到一般人覺得難以接近的設計師們服飾，同時也讓設計師商品更貼近消費者日常，而她昨日（18日）也在「永續時尚設計師專區」開幕當天，穿上了2022春夏克萊亞蔡麗玉設計師的最新春裝，搭配竇騰璜上一季的短褲，親自展現永續時尚的精神，「永續時尚就是把新舊品混搭，穿出屬於自己的風格。」

另同步帶來了「禮客春季嘉年華」，特別串連了館內人氣時尚精品，包括夏姿、MOSCHINO、Max Mara、歐美精品複合選品店Hama Boutique等品牌舉辦春夏時裝秀；禮客全新2.0版APP也即日起上線，4月14日前註冊開通禮客APP會員即送200元電子抵用券購物金。