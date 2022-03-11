Pelicans are without Brandon Ingram for 7-to-10 days with a hamstring injury and CJ McCollum, who entered Covid protocols. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 10, 2022

看來鵜鶘想要保住今年附加賽資格難度越來越高了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基11日爆料，鵜鶘除了當家前鋒英格拉姆將因腿傷至少缺席7到10天，就連主力射手麥科倫也突然觸發聯盟健康與安全協議停賽，目前歸隊時間還不明朗。

麥科倫在今年交易截止日前夕，被拓荒者交易到鵜鶘，當時還引發拓荒者球迷相當不滿，但麥科倫來到鵜鶘之後展現強大火力，目前幫鵜鶘打了12場，平均每場拿下27.1分、6.7助攻與5.6籃板，甚至昨天才狂轟32分，卻突然觸發聯盟協議。

這對目前處於西區第10，也就是參加附加賽邊緣的鵜鶘來說，無疑是更糟糕的壞消息，因為鵜鶘當前只領先西區第11拓荒者1.5場勝差、領先西區第12馬刺2場勝差，儘管拓荒者早已宣告擺爛，不過馬刺追上鵜鶘的機會仍然很高。

眼見陣中英格拉姆、麥科倫兩大得分好手都無法出賽，根據沃神爆料，鵜鶘今天也決定跟發展聯盟球員泰隆華勒斯簽下10天短約，他在發展聯盟場均可以拿下27.0分、6.3籃板與5.9助攻，接著就看他在NBA能否繼續展現如此誇張的進攻火力了。