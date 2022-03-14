沒想到就在波士頓球迷以為可以用勝利迎接賽後的賈奈特球衣退役儀式，偏偏丁維迪就是不讓「綠衫軍」塞爾提克如願！靠著丁維迪最後9秒的致勝三分球，獨行俠14日作客以95比92逆轉擊敗塞爾提克，也讓塞爾提克的5連勝無奈喊卡。

原本打到最後2分38秒，史馬特兩罰俱中，幫助塞爾提克取得92比89領先，沒想到這卻是塞爾提克比賽所得最後分數，接下來獨行俠先靠東契奇三分球追平，接著換成丁維迪投進致勝三分球，塞爾提克最後兩次三分出手都告落空。

獨行俠的致勝功臣丁維迪，今天先發上場貢獻18分、5籃板及4助攻，東契奇拿下26分、8助攻與8籃板，芬利史密斯19分，布朗生14分；塞爾提克以塔圖21分最高，但他投23中7，荷福德17分，史馬特15分，傑倫布朗14分。

賽後接著舉辦賈奈特5號塞爾提克球衣退役儀式，由賈奈特親自升起這面旗幟到球場上空，他也不禁開始感動落淚，包含皮爾斯、雷艾倫等昔日隊友都到場聲援，跟賈奈特上演大和解的雷艾倫說：「我原本不確定賈奈特是否歡迎我來，但我很想念這裡。」