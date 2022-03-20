眼見「小皇帝」詹姆斯領軍的湖人本季戰績低迷，目前僅拿30勝41敗，曾跟「飛人」喬丹當過公牛隊友的退役球星查爾斯奧克利，不禁在播客節目中公然嘲諷詹皇，既然湖人本季已經無力爭冠，那麼還不如逼迫湖人高層把他交易到太陽或七六人。

「我現在為了詹姆斯感到難過，因為洛杉磯湖人糟透了，讓他待在那裡勢必難受，」奧克利表示，「詹姆斯現在只想要總冠軍戒指，這是他最關注的事情，或許他可以要求湖人把他交易，我覺得兩個地方不錯，一個是鳳凰城，另一個是費城。」

「在費城，詹姆斯可以加入恩比德和哈登，一起去衝擊總冠軍，」奧克利說，「但我認為機會最大的球隊還是太陽，他們去年闖進了總冠軍賽，今年他們還是按照去年一樣風格打球，而是打得更聰明、更好，我覺得太陽今年奪冠的機會很大。」

奧克利會這樣嘲諷詹姆斯的主因，在於擁有4枚總冠軍戒指的詹皇，始終都想追上拿過6枚總冠軍戒指的喬丹，如今隨著他都滿37歲了，再拿總冠軍的距離越來越遙遠，所以唯一解套方式就是離開湖人跳槽其他強隊，畢竟湖人當前真的一團亂。