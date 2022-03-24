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ANDREW WIGGINS BUCKETS https://t.co/ynsgNvVzhl pic.twitter.com/iKtb9xJ8uU — Golden State Warriors (@warriors) March 24, 2022

沒想到勇士的止敗對象，竟是東區龍頭熱火！儘管勇士24日讓卓雷蒙格林與克雷湯普生輪休，可是普爾轟下全場最高30分，其中包含7顆三分球，搭配威金斯最後關頭接管比賽，意外帶領勇士118比104力挫地主熱火，中止最近3連敗。

刻意輪休卓雷蒙格林與克雷湯普生的勇士，上半場打完，仍跟地主熱火打出50比50平手，沒想到第3節一開始，普爾與威金斯兩人攜手狂飆三分球，打出一波誇張的19比0猛攻，熱火直到此節還剩6分55秒，才靠塔克補籃開張。

可是接下來局勢倒向熱火，隨即縮小差距追上，甚至打到末節超前，幸好庫明加與普爾及時發威，帶領勇士重新擴大領先到10分，來到最後關頭換成威金斯發威，一個人連拿8分，打到最後1分14秒，勇士領先來到15分，比賽勝負底定。

勇士除了普爾火力全開，威金斯、達米安李與提前犯滿畢業的庫明加都有22分進帳，展現全面且平均的火力，小培頓替補拿下11分，盧尼也抓16籃板；熱火以羅瑞26分最高，且傳出9助攻，阿德巴約25分、9籃板，吉米巴特勒20分。