湖人本季戰績很差，幾乎只靠主將詹姆斯（LeBron James）勉力支撐，總教練佛格（Frank Vogel）稱讚詹姆斯應該被列入MVP候選名單。佛格表示聯盟MVP選票都傾向投給戰績最好的球隊主將，這可能不太公平。

佛格對美媒ESPN說：「他和聯盟所有人都該有同等的MVP競爭機會。我知道選票會青睞那些戰績好的球隊和頂尖的紀錄，所以勝敗場數肯定會拖累他，但你找不到本季打得比詹姆斯更好的球員了。」

詹姆斯暫居聯盟得分王，本季出賽54場，平均30分、8.2籃板、6.3助攻，投籃命中率52%。詹姆斯已拿過4座年度MVP（2009、2010、2012、2013），其實18年來他幾乎每個球季都是那麼強，差別只在於球隊的戰績不同。湖人目前31勝42負排名西區第9，詹姆斯絕對不可能拿到MVP，他在賭盤的賠率已經是1賠300。

上一季勇士隊柯瑞（Stephen Curry）也是差不多的情況，柯瑞當時繳出場均32分（得分王）、5.5籃板、5.8助攻，三分球命中率42%（每場外線出手12.7次）。該季勇士傷兵累累而缺乏奧援，導致柯瑞從冠軍隊的主將變成「一人軍隊」，總教練科爾（Steve Kerr）稱讚那是柯瑞NBA生涯最令人激賞的球季，但是因為勇士戰績不佳而理所當然無緣MVP。