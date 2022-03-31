如果身為籃球員的你，四度遭遇前十字韌帶撕裂傷，你會選擇繼續追夢？或是放棄？福爾摩沙台新夢想家球員布依徳懷抱「敢夢」的勇氣與意志，堅持至今，職業生涯一路上不斷努力，完美詮釋追夢者永不放棄的精神。在P. LEAGUE + 2021-22賽季的2月更繳出平均22.7分、12.3籃板、2.7助攻與1.3抄截，全方位表現幫助球隊打出佳績，並獲選Porsche 2月最有價值球員。

來自美國德州的布依德，2月剛過32歲生日，從談吐中可以感受到他沈穩的氣息，大學就離家，從中西部飛到紐約就讀長島大學。擁有天賦的他在大學開始嶄露頭角，但上天給了他第一個挑戰，正要起飛的球季卻遭遇右膝前十字韌帶撕裂，他只能戴上復健護具，枯坐在場邊看隊友打球，「那時候真的很挫折，花了很多時間復健、重返球場」，但布依德的強大心理素質支持他繼續追夢，「當你真心想完成一件事情，不管這一路上有再多困難，你都會不顧一切去追求那個目標。」因為夢想就是一切的原動力。

對於實踐夢想的渴望支撐布依德度過生涯四度遭受前十字韌帶撕裂的身心風暴，布依德回想那段日子，他表示，每段受傷歷程心中都有不同的想法，憑藉「我想要打球」這般單純的敢夢驅動力，造就今天的布依徳，「我告訴自己要不斷努力，4次ACL受傷，儘管外面的人不看好與質疑，我始終不放棄。」他也特別感謝，陪伴在他身邊的兩位防護員，尤其是第四度受傷時，沒有他們一路督促復健，一路相挺，也沒有今天的他。

籃球就像布依徳人生的心靈導師、貴人，指引他走向一條對的道路，一路上朝著夢想前進，「籃球對我而言，就是人生的全部。我熱愛籃球比賽，籃球就是我生活的一切」，眼前高大的布依德，談到籃球眼中閃耀出大男孩的光芒，每當碰到籃球，心中總是有開心、喜悅的感受，踏上球場身邊有許多隊友等等，這真的是一種非常美妙的感受。布依徳從籃球路上體悟出人生道理，他想告訴每位正在追夢的人，「專心做好一件事，不斷去讓自己變得更好。」同時也要學習成為好人，學會如何尊重、認真對待他人，就算球員再有天賦，若無法誠心待人，他的職業道路並不會走得太遠。

布依德在籃球道路上的堅持與信念，與Porsche冠名P. LEAGUE+本季MVP獎項初衷相同，希望藉此傳遞保時捷 Dreamers. On. 的精神，以及Porsche對於運動員逐夢的支持，鼓勵選手朝向夢想邁進，如同不輕易放棄的布依德，即使在籃球逐夢路上遇到4次前十字韌帶撕裂傷，只要相信自己，持續努力，不讓外在聲音影響，終能達成自己的目標，成就夢想。