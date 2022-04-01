昨天勇士與聯盟霸主太陽進行一場拉鋸戰，最後由保羅(Chris Paul)13.1秒關鍵拋投奠定勝基，讀秒階段勇士則開始用犯規戰術凍結時間，而到剩7.7秒時勇士其實只落後2分，仍有機會扭轉比賽，但普爾(Jordan Poole)卻在剩4.8秒時就於中場投出大號三分，讓勝利溜走，這個爭議出手也成為外界熱議的話題，有人嘲笑但也有人分析其中原因。

Jordan Poole launched from halfcourt with four seconds left 😳



Suns win. pic.twitter.com/AhBefW7DFr — ESPN (@espn) March 31, 2022

勇士整場比賽最多落後太陽11分，最多領先7分，而到了下半場雙方幾乎都無法再拉開比分，誰能獲勝真的很難說，太陽雖然投進致勝一擊並穩穩送進罰球，但勇士仍有機會逆轉，終場剩7.7秒時他們僅落後2分，從前場發球也夠讓他們在外線出手或選擇拿2分追平，但普爾接獲卓雷蒙格林(Draymond Green)的球卻倉皇在中場投球，引起議論。

Jordan Poole at the end: pic.twitter.com/KBrj4djHKK — 𝙎𝙝𝙪𝙗𝙝 ⁶𓅓 (@OVOLakeShow) March 31, 2022

Your tweet was quoted in an article by larrybrownsports https://t.co/VmLrsqMem6 — Recite Social (@ReciteSocial) March 31, 2022

慘的是這球只砸到籃板左側，絲毫無進球機會，接著籃板被太陽搶下，迫使勇士再犯規凍結時間，最後仍以103：107輸掉比賽。對此《ESPN》在推特發出一段影片，表示普爾在剩4秒多時於半場出手，並配上一個臉紅表情符號。此外網友也不太認同發影片嘲諷他，但美國媒體《Larry Brown Sports》則分析說他是怕對方要犯規才趕緊出手。

Jordan Poole with the game on the line pic.twitter.com/jrbJcIkpkS — 🇭🇹 (@Free_Haiti6) March 31, 2022

此戰普爾砍下全場最高38分，另有9籃板7助攻，投籃命中率50%、外線46.7%(15投7中)、罰球90%，在柯瑞(Stephen Curry)缺陣及其他隊友手感不佳時挺身而出，近5場比賽他平均能轟下28.6分5.6籃板6.2助攻，完全補上柯瑞不在的得分缺口，但可惜的是勇士這5戰僅拿1勝，目前他們苦吞4連敗，戰績以48勝29敗掉到西區第4。