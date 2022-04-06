「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」擴大更名後，今年10月將進入第5屆。外貿協會今表示，為緩解全球溫室效應及完成淨零碳排目標，能源週將再升級，除原有「太陽光電」、「風力」、「儲能」外，今年要擴增「台灣國際多元創能展」及「台灣國際淨零永續展」兩大新展，目標成為全台再生能源商業貿易交流平台。。

國際智慧能源周由外貿協會與SEMI(國際半導體產業協會)共同舉辦，是全台最具指標性的再生能源產業展覽。2022年已排定10月19日至21日在台北南港展覽1館展出。目前攤位報名較去年同期成長65％，去年結算攤位數為700個，國內外業者參觀人數達1.5萬人。

國際智慧能源週前身為「台灣國際太陽光電展」 2018年升級為「台灣國際智慧能源週」，結合創能、儲能、節能、系統整合四大面向主題。

為實現能源轉型達到2050零碳排願景，首要方向為再生能源運用，因應再生能源間歇特性，能夠精準控管電力消耗，配合用電高峰調節供電需求的儲能系統，就成為零碳推動重要角色，

貿協表示，今年能源週除原本就是中流砥柱的「太陽光電展」、「風力能源展」、「智慧儲能應用展」，隨著再生能源多元發展，還要新增「台灣國際多元創能展」，徵集氫能、小水力、潮汐能、地熱能、生質能等相關設備、技術及建設工程廠商，促進各式再生能源產業交流合作。

另一方面，全球暖化日益嚴重，減碳行動刻不容緩，展覽也新成立「台灣國際淨零永續展」，展出減碳、負碳相關技術，並結合綠色製程、綠色金融、綠電採購、循環經濟範疇，期盼加速傳產轉型走向綠色供應鏈，強化國際競爭力，提前為國際碳關稅及碳管制作準備。