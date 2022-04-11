為響應4月18日「國際文化資產日」，頂新和德文教基金會於4月16日及17日在公益圖書館「文房．文化閱讀空間」，舉辦為期兩天書籍交換活動及文資講座，期盼社會大眾更加理解文化資產保存趨勢及議題。

國際文化資產日由「國際文化紀念物與歷史場所委員會」於1982年發起，透過年度主題，喚起全球社會對於當前文化資產保存議題的重視和行動。「遺產與氣候」為今年國際文化資產日主題，呼籲各界發想以人與自然為本的氣候行動策略，追求文化資產、人類社會與環境的永續發展目標。

頂新和德文教基金會響應「國際文化資產日」， 4月17日下午於文房舉辦國際講座，連線邀請馬來西亞最重要的文化資產保存專家之一Laurence Loh（盧光裕）教授，以及屏東大學文化創意產業學系林思玲教授，以「承接傳統與未來：人與自然共好的永續文化資產保存」為題，進行精彩演講與對談。

此外，4月16日、17日兩天，文房也將開放民眾免預約參觀，並設置二手書交換角落，民眾以書換書，共同減少地球負擔，為環境盡一份綿力。同時，文房也將送出國際文化資產日限量版明信片，索取辦法請詳見文房臉書粉專。（https：／／www.facebook.com／tw.readingroom）。