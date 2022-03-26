儘管勇士「浪花弟」克雷湯普生26日單場投進9顆三分球，轟下全場最高37分，身為地主的老鷹，仍靠崔楊33分、15助攻、4籃板及2抄截的全能發揮，最後以121比110逆轉擊敗勇士，目前37勝37敗，仍居東區第10，卻跟東區第9黃蜂之間勝差僅剩1場。

就算普爾與克雷湯普生上半場宛如組成全新浪花兄弟，兩人半場都有22分進帳，勇士也一度領先地主老鷹到兩位數，可是老鷹也在崔楊領軍下逐漸追上，甚至打完上半場，老鷹反以69比67超前，關鍵就在老鷹半場也有4人得分上雙。

但在第3節，普爾與克雷湯普生同時陷入低潮，單節都只拿2分，反觀老鷹靠著崔楊單節轟下15分帶領，打完前3節，取得101比83大幅領先，不過來到末節，克雷湯普生接連投進3顆三分球，幫助勇士打出15比2，比賽又陷入緊張局面。

可是來到比賽還剩下1分11秒，胡爾特率先投進三分外線，接著普爾強行切入不進，讓崔楊又在最後53.7秒投進三分球，轉眼擴大領先到11分，儘管克雷湯普生馬上投進中距離，可惜已經為時已晚，只能看到老鷹準備收下這場主場勝利。

老鷹靠著崔楊全能發揮，先發五人得分全都上雙，賈林納利攻下25分，胡爾德也拿20分，卡培拉19分、13籃板，杭特11分、3抄截；勇士得分次高的是普爾的24分，但他在下半場6投0中，僅靠罰球拿兩分，小培頓替補拿下14分、6籃板。