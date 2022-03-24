HARRIS WITH THE HAMMER. 🔨🔨 pic.twitter.com/8evNdR0oNw — Philadelphia 76ers (@sixers) March 24, 2022

原本預期24日上演的本季得分王大戰，卻因湖人刻意輪休「小皇帝」詹姆斯，好讓他可以獲得額外3天休息宣布告吹，恩比德當然不會客氣，貢獻全場最高30分，外加10籃板、3助攻、3火鍋、3抄截，帶領七六人作客126比121擊退少了詹皇的湖人，不過詹皇續以場均30.0分暫居聯盟得分王。

湖人雖在首節保持領先，卻在次節遭到恩比德、馬克塞兩人內外聯手，轉眼遭到七六人超前，打完上半場，七六人反以61比52領先湖人，恩比德半場就拿16分、7籃板，要不是哈登上半場投10中2、僅拿5分，七六人領先幅度應可更大。

哈登雖在第3節包辦16分，卻在此節還剩1分鐘，右大腿撞傷直接退場治療，也讓湖人趁機追近，幸好哈登在比賽還剩6分33秒重新回到場上，看來傷勢並無大礙，不過七六人反靠馬克塞連拿5分，最後關頭取得114比105領先優勢。

只是湖人仍未放棄，打到最後32.4秒，韋斯布魯克從哈登手上把球抄走，直接上籃取分，湖人追到只差4分，接著恩比德兩罰俱中，韋斯布魯克上籃再追兩分，哈登最後16.2秒兩罰中1，也徹底澆熄湖人反撲氣勢，七六人最終5分險勝。

七六人除了恩比德，還有3人得分破20，哈登24分、7助攻與7籃板，馬克塞21分，托必亞斯哈里斯20分、7籃板及5助攻；湖人以韋斯布魯克24分、9籃板及8助攻的接近大三元表現較佳，霍華也拿本季新高24分，蒙克替補攻下23分。