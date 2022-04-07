天王周杰倫今（7）日稍早無預警在IG上傳一張照片，手上有注射針頭，人疑似在醫院治療，他也透露病狀，「不知道是恐慌症，還是心臟引起呼吸、手麻」，罕見求救問是否有醫師能給意見；周杰倫健康狀況亮紅燈，立刻引起不少演藝圈好友關心，而大票粉絲也留言要他注意身體。

近年來周杰倫樂於投過社群平台分享生活，不時能看到他和愛妻昆凌放閃，也能發現到他們的寶貝兒女小周周和小小周暴風成長中，年初更驚喜宣布準備迎接第三胎的好消息，讓外界對他們一家羨慕不已；豈料，周杰倫今日下午突自曝身體不適，一張大手注射針頭的照片引起熱議。

周杰倫在IG更新近況，手上注射針頭並透露病狀，身體健康疑亮紅燈。(圖/ 摘自周杰倫IG)

畫面中周杰倫沒有露臉，只有露出他注射著針頭的左手，他透露目前病狀，「不知道是恐慌症、還是心臟引起呼吸手麻」，並罕見無奈求助，「有醫師可以給我意見嗎」；底下馬上湧入大票粉絲留言，關切他的健康狀況，「擔心心疼中」、「希望不要有什麼大礙」、「不催歌了不催歌了，好好休息啊」、「哥你還好吧？新歌不急，身體要緊」。

周杰倫因為家族遺傳的原因，18歲換上僵直性脊椎炎，之後他也曾透露腰痛不定時會發作，得靠藥物控制，連好友方文山都曾說，「親眼看過他發病，痛到只能靠著牆角睡」；更曾因為腰痛，一場演唱會得服用12顆止痛藥才有效止痛，相當嚴重。