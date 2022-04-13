歌手關詩敏2011年參加第一屆《華人星光大道》，創下星光史上最年輕的總冠軍紀錄，2012年獲陶喆栽培出道，2015年參加《中國好聲音》受周杰倫青睞，在2020加盟亞神音樂，預計今年年底會發行新專輯。關詩敏以甜美嘹亮的嗓音圈了一票粉絲，近期她上公視節目《姐妹們的音樂萬萬歲》提到過去曾經因為減肥差點喪命。

歌手出身的關詩敏17歲時就拿下《華人星光大道》總冠軍，近年來演唱功力越發游刃有餘，擅長歐美曲風的慵懶風格，高音嘹亮悅耳。長相甜美的她，加上出道時年紀尚小，被粉絲們稱呼為「小關」。

近期關詩敏上公視節目《姐妹們的音樂萬萬歲》接受主持人曾寶儀和LuLu黃路梓茵的採訪，提起女藝人在外形上的嚴苛標準，關詩敏說自己曾經看醫生吃減肥藥，雖然被旁人稱讚瘦下來了，但自己知道這樣並沒有很好，狀態也不對。停藥之後再吃的時開始恐慌症發作，躺在床上無法呼吸，覺得自己是不是要死了，接近瀕死邊緣才開始想「為什麼要去吃藥減肥，如果可能連性命都賠上，值得嗎？」，這才停止用藥物減肥。

關於減肥這件事，關詩敏以自身的食譜和作息建議，最好還是要均衡飲食，搭配運動才瘦的健康，這樣才能健康瘦下來，體態跟氣色也會更好。節目主持人曾寶儀也分享自己去年入圍金鐘獎，在溝通紅毯服裝時造型師建議：「至少瘦個三公斤吧！」，原本曾寶儀很抗拒減肥，心中狂喊：「為了金鐘獎叫我瘦三公斤，你這還是人嗎？」，後來轉念用正面的心態，想像自己穿進禮服會有多美，不但成功減肥，還多瘦了一公斤。