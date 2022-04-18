運動傷害不只發生在運動場、戶外，在家裡也可能發生。一名20歲男子在家做仰臥起坐，過程中突然聽到「啪」一聲，之後他便感到腹部疼痛，陰囊甚至腫成原本的8-9倍大，急診科醫師翁梓華指出，這其實是典型的運動傷害「腹直肌斷裂」所引發的出血狀況。

急診科醫師翁梓華在臉書粉專發文，分享最近讓他印象深刻的病例。一名20歲男子在家裡做仰臥起坐，大約做到第70下時，突然聽到「啪」一聲，接著就感覺肚子劇痛且微微浮腫，之後陰囊也開始水腫，影響走路，起初男子還以為沒那麼嚴重，未料褲子一脫才發現，陰囊已經腫到原本的8-9倍大。

翁梓華表示，這其實是典型的運動傷害「腹直肌斷裂」引發出血，腹直肌位於身體腹部前側，負責讓人體做出身體前傾的動作，中間有些韌帶的結構，當腹肌訓練到極致，體脂肪又不多時，就能看到大家俗稱的「8塊腹肌」。

雖然強化腹肌最好的方法，就是強化彎腰的幅度和頻率，但翁梓華也提醒，千萬不要超過比例，個案中的男子就是因為突然過度使用腹直肌，進而導致肌肉疲勞、崩裂，而且肌肉又是富含血液的組織，一旦出血就難以停下，嚴重的話血液甚至可以沿著腹股溝流到陰囊內。大多數的腹直肌斷裂只需採取保守性治療即可，像是冰敷、止痛，只有出血量大的人必須動手術止血。

翁梓華指出，若在日常生活中想避免類似狀況發生，其實需要注意的事情跟預防肌肉拉傷一樣，包含以下3點：

1、運動進程的安排需漸進式

平常體質較弱、訓練水平不高的人，運動時要量力而行，防止過度疲勞與負荷太重。

2、需注意運動環境的溫度

肌肉的保暖能確保肌肉維持在最佳的韌性、彈力，也能減少運動傷害。

3、運動期間要注意肌肉的反應

若肌肉已經呈現嚴重疲乏，應停止運動、適度休息，避免肌肉進一步的傷害。