俄烏戰事推波助瀾，全球植物油市場價格大漲，微生物複合肥料製造商全宇生技-KY(4148)3月營收創歷史高，由於戰事不知何時才能結束，油棕價格短期內可望維持高檔水準，全宇獲利可望繼續衝，今日開高走高，鎖在漲停板75.3元，至10:30，買單近4000張排隊搶著要買。

俄烏戰爭持續擾亂全球植物油市場，馬來西亞油棕局將今年上半年的國際油棕價格(CPO price)從每噸4,000馬幣上調到每噸5,000馬幣以上。在油棕價格一面看好的情況下、除了馬來西亞之外，印尼市場也因肥料不足訂單倍增，需求旺盛促使全宇3月營收突破歷史高點，連續兩季營運淡季不淡，而強勁的印尼市場需求也加速推動公司對印尼廠的重新啟動規劃。

全宇3月合併營收新台幣3億3446萬元，年增率107.57%，首季營收合計新台幣6億6788萬元，年成長63.04%。全宇指出，除了標案訂單之外，馬來西亞境內小農需求、印尼訂單都穩定成長，也著手針對下半年需求進行進料及庫存管理佈局，對第2季營運樂觀以待。