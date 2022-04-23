37歲余男近2年來遊走醫院急診室外，先後向江姓、洪姓、黃姓及張姓等4人佯稱是等軍方或國安單位高層，因母親進急診急需現金，各借用2萬元至8千元不等，錢到手後，有時留假姓名、假電話號碼，甚至未留聯繫方式直接走人，4度得手近5萬元，3名被害人報案。余男到案坦承犯行，台中地檢署依詐欺罪嫌將他起訴。

起訴書指出，余男在2017年才因詐欺案件判刑8月服刑出監，竟惡性不改，鎖定醫院急診，利用民眾救急善心詐財。前年12月24日深夜，他在1家醫院急診候診區，焦急萬分地向黃姓民眾求助，自稱他是國安人員，因母親進急診醫治，他急需現金，黃不疑有他交給1萬元，余男得手後即失去蹤影，黃才知受騙。

去年3月14日上午，余男再到1家醫學中心急診外徘徊，向江姓民眾佯稱是國安局副局長，以相同手法騙走2萬元；去年6月4日深夜，他改到1家醫院向洪姓民眾佯稱是第8軍團指揮官，再騙走1萬元；去年10月2日上午，他再到另家教學醫學中心向張姓民眾自稱是部隊軍官，又得手8千元。

3名被害人察覺被騙，向警方報案。警方循線追查，調閱監視影像提供被害人指認，循線逮到余男，他坦承犯行。台中地檢署偵結，以余男在2015年間因詐欺案遭判刑8月，5年內再犯案，依累犯規定請求加重其刑。