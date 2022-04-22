【愛傳媒葉毓蘭專欄】4月21日一大早天還未亮，跟著國民黨團的甲動來到財政委員會，就是為了要阻止民進黨幫國際認證的貪污扁除罪、合法化，堅持總統的帳目也要受民主監督，無奈民進黨還是挾著多數暴力強行通過！接著又去司法法制委員會法案質詢，力陳大麻絕對不可除罪化，檢方偵辦毒品案件也要謹守公平。

接著我就兼程前往台中及彰化，給兩位辛苦為警察工作努力奉獻的警察同仁捻香致祭。一位是54歲英年早逝的台中警察局第二分局育才派出所副所長劉宏志， 4月9日下午被發現倒臥在所內寢室，經送醫搶救仍宣告不治，宏志將一生的黃金歲月都奉獻在守護治安上，21日除鞠躬慰問遺孀及子女外，我也特別要求台中市警察局必須從優辦理撫卹；緊接著前往彰化向台中市警察局警監督察退休的游雲騰學弟鞠躬，他也一生奉獻治安，長期擔任外勤工作，積勞成疾罹癌，為養病提前退休，對抗病魔8年之久，卻還是敵不了病魔離開人世。

21日慰問家屬，宏志跟雲騰遺孀都告訴我，警察工作實在太辛苦。其實，政府關心警察同仁健康實在是本分，但非常遺憾，在立法院裡審查保障健康權的輪班制公務員勤休制度法案（公務員服務法、公務人員保障法），我只是要求警消等輪班制公務員健康監測入法，各機關就不斷推托資料蒐集問題、機關間協調、健康風險未必來自於工時等，就是不願正視警消的健康權。希望宏志及雲騰一路好走，我也會持續為警消的健康奮鬥！

作者為立委、前警大教授

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