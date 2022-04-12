【愛傳媒葉毓蘭專欄】4月7日銓敘部發新聞稿，「公務人員退休資遣撫卹法」的退休金調整2%，預定7月生效，看似令退休公教人員興奮，但其實不然，因為調幅完全追不上通膨的壓力，以及所得替代率的砍幅，更苦的是，5月1日還要調整健保部分負擔自負額。

退休公、教族群享有退撫法的退休金，以及「公教人員保險法」的養老給付。4月11日我在司法及法制委員會質詢銓敘部周志宏部長，有關公教保險的部分，他告訴將依物價情形，在6月份覈實調整，退休金的部分則在7月1日生效。

我們都知道年改之後軍公教退撫三法，當消費者物價指數累計達到5%或每四年才會檢討調整退休金。而今年剛好適逢四年的檢討期限，才有機會調整，但是法條規定「每四年」檢討一次，並未規定生效日期也是每四年，所以只要政府願意，也可以溯及既往生效。上會期審查預算時，國民黨團就訴求應該要溯及既往，才能彌補物價飆漲的損失，但是銓敘部仍堅持7月1日生效。

去年10月份，行政院核定現職軍公教人員調薪4%，以11職等的公務員而言，約調整3900元，加薪部分包含主管加給、底薪及專業加給。

然而現在銓敘部對於退休人員的退休金只同意調整2%，政府是不是放棄了退休族群？蘇貞昌院長不是一直強調全民共享經濟成長的果實嗎？怎會有這種差別待遇？

3月14日銓敘部、教育部、國防部評估小組開會研議退休給付調整，在這期間國際間爆發烏俄戰爭，整體物價飆漲。另外，針對消費者物價指數，主計總處公布3月的增加率是3.27%，比去年核定現職人員調薪4%時的生活更加艱辛。所以，退休金的調幅怎可以低於4%，可見相關部門完全未正視這些差異。

另外，各界一直質疑，為什麼退撫基金要由銓敘部管理？為什麼不能讓會投資的公司幫忙操作？所以應該開放讓大家可以選擇參加私校儲金制度。

目前具有投資選擇權的私校儲金，成立迄今的平均績效，私校儲金的獲益，穩健型達6.17%、積極型達7.39%，銓敘部的退撫基金只有3.78%，足見交由銓敘部操盤，真的績效不佳！銓敘部應該要審慎評估現行的制度。

「飛鳥盡，良弓藏，狡兔死， 走狗烹。」退休軍警公教人員，一生奉獻給國家，退休金調整，竟然可以昧於當下百物飛漲的局勢，居然只調整2%，國家真是對不起大家。

作者為立委、前警大教授

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