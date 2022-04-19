我國自2月21日開放福島五縣農產進口後，今第一次驗出有草莓農藥殘留不合格，食藥署今公布最新的邊境檢驗不符合食品資訊，一批由強農實業有限公司自壢木縣引進的草莓，遭驗出氟尼胺0.15ppm超標不合格，最近半年來已累積37批草莓不合隔。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，最近半年來我國共引進1064批日本草莓，其中有37批被檢出農藥殘留超標，不過最近違規比例下降，顯然是業者之間有自行做一些管控。

今年2月21日我國正式開放福島五縣食品進口，今驗出的壢木草莓為首批福島五縣違規產品，林旭陽說，福島五縣食品開放進口後都要逐批查驗，進行輻射檢驗，目前共有19批產品分別來自茨城、群馬、壢木，輻射檢驗部分都合格，唯獨草莓沒過農藥這一關。

由於日本草莓農藥頻頻超標，食藥署日前要求日方應於5月6日前提出具體說明，截至目前都還未收到回文，外界質疑5月6日草莓季早已結束，但林旭陽解釋，根據過往經驗日本草莓一直都有進口，從最近報關的數量來看，並沒有引進越來越少，將持續與日方進行溝通。