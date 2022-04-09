縣府呼籲民眾配合縣府人員相關防疫措施，確保防疫做到滴水不漏。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

縣府表示，9日上午7點至24點，開放1樓中庭讓香客休息，不過必須遵守室內社交距離1.5公尺，因此派駐人員控管中庭休憩人數，進入縣府內需要實聯制，量測體溫，全程必須配戴口罩。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

信眾說，縣府這樣防疫比較安全，大家也都願意共體時艱，到處也都有流動廁所，愛心商店也很多，還算方便，沿途都有縣府的「大甲媽友善廁所」標示，因此還算方便。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

台中大甲鎮瀾宮8日晚間11點起駕，展開為期9天8夜的遶境活動，而跟隨媽祖繞境的香燈腳，也率先媽祖抵達彰化，９日凌晨就有香燈腳抵達彰化縣政府，不過縣府因防疫直到清晨7點才開放進入，因此縣府外廣場聚集大批民眾，還有信眾搭起帳棚席地而睡，補充體力夜宿縣府廣場。

在外搭設帳棚的信眾表示，因為比較晚來所以沒有排到進去縣府名額，不過在外面也不錯，比較空曠、空氣也比較好；而幸運進到縣府裡面的信眾則說，他凌晨2點就到彰化縣府外排隊，進到裡面畫格子，加大防疫距離，覺得相當不錯，也比較安靜、清幽一點，認為縣府這樣做不錯。

信眾說，縣府這樣防疫比較安全，大家也都願意共體時艱，到處也都有流動廁所，愛心商店也很多，還算方便，沿途都有縣府的「大甲媽友善廁所」標示，因此還算方便，也感謝大家愛心提供餐點，讓他們更有力量前進。

縣府表示，9日上午7點至24點，開放1樓中庭讓香客休息，不過必須遵守室內社交距離1.5公尺，因此派駐人員控管中庭休憩人數，進入縣府內需要實聯制，量測體溫，全程必須配戴口罩，另外還要出示已完成接種3劑的證明，向縣府人員登記，也呼籲民眾配合縣府人員相關防疫措施，確保防疫做到滴水不漏。