4月4日，歐盟對外行動署下設的反虛假訊息機構發表文章，表示中國在「烏克蘭戰爭」問題上試圖搞平衡，中方自稱中立但實際上並非如此，中國媒體傳播俄散布的陰謀論，將責任歸咎於美國和北約。陸駐歐盟使團發言人發布「答記者問」，譏諷有關人士不要選擇性失明，「雙重標準欺騙不了世人的眼睛，舊冷戰時代的盟友陣營絕不能代表公平正義。」

陸駐歐盟使團發言人表示，中方歷來主張和平，向來從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，倡導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照聯合國憲章宗旨和原則辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。

發言人表示，烏克蘭危機發生以來，中方一直致力於勸和促談，為推動局勢降溫作出積極努力。近日，習近平主席以視頻方式會見歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩，全面闡述中方在烏克蘭問題上的立場主張，提出在當前形勢下解決烏克蘭問題的四點意見。

發言人表示，王毅國務委員兼外長和烏克蘭外長庫列巴4日通電話，庫列巴感謝中方給予烏方人道主義援助，表示重視中方的國際影響和威望，願同中方保持溝通，希望中方繼續為停火止戰發揮重要作用。

發言人強調，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，也是客觀的、公允的。有關文章刻意歪曲中國立場主張，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。

發言人呼籲，中方提醒有關人士不要選擇性失明。並且拋出三連問：「這幾十年來，是誰散布虛假訊息發動戰爭侵犯別國的主權和領土完整？是誰不斷擴大地域領域影響擾亂了地區穩定？是誰挑起衝突造成了大規模人道主義災難？」

發言人強調，這樣的責任，還需要「歸咎」嗎？雙重標準欺騙不了世人的眼睛，舊冷戰時代的盟友陣營絕不能代表公平正義。