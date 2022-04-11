西方承諾給烏克蘭的武器

就在俄軍侵略烏克蘭似乎出現殘酷新轉折之際，西方領導人正設法解決，軍援烏克蘭究竟要升高到甚麼程度的問題，而這可能要取決於西方是不是以徹底打敗俄羅斯總統普丁為目標。

CNN新聞網11日的分析指出，烏軍在西方反坦克和防空飛彈的協助下，英勇抵抗俄羅斯部隊，拯救了基輔和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。但如今俄羅斯已重新任命新將領，來領導這場混亂的戰爭，並整兵集結烏東，以集中火力，讓原本數目已不如俄軍的烏克蘭部隊更陷入空前吃緊狀態。

而莫斯科改變戰略，也迫使西方領導人考慮，俄軍在展開另一場將決定有多少烏克蘭人能倖存的惡戰前，到底願不願意提供更多攻擊性武器給基輔。俄羅斯的新戰略預示，將屠殺更多烏克蘭百姓，而西方要採取更多行動的壓力也與日俱增。

烏克蘭要求西方提供更多武器

就在華府評估，要如何因應克宮的新計謀之際，馬克宏（Emmanuel Macron）在法國總統第一輪大選中險勝極右派候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），讓白宮暫時鬆了口氣。西方要確保抗俄聯盟，身為關鍵成員的法國，就必須繼續讓馬克宏執政，以免長久以來同情普丁的雷朋上台。

而西方究竟會提供哪種武器，可能將取決於它們所認定的最後階段，尤其是在發現俄軍對平民施暴，而澤倫斯基加緊要求，各方多提供攻擊性武器後。