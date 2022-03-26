美國貿易代表戴琪25日表示，美國將積極施壓中國，要求改變扭曲市場的貿易行為，不會坐等中國做出決定。她在本週接受英國BBC採訪時指出，正在準備對華貿易政策的最新做法，她並未提供具體細節，但也稱美國需要新的、更有效的工具來捍衛國家經濟利益，加強面對中國的競爭力。

戴琪說：「我們不會停止敦促中國改革和改變，但我們沒辦法繼續坐視不理，等待中國做出決定。我們需要翻開遊戲規則的下一頁。」據知情官員指出，美國下一步考慮對中國啟動貿易調查，這可能導致新一輪關稅或商品禁運。

美國貿易代表署（USTR）之前向國會提交報告，指控中國加倍進行有害的貿易和經濟行為。另外，美國指控根據雙方簽訂的一階段貿易協議，中國並沒按照規定，購買價值2000億美元的美國商品與服務。

此外，美國智庫戰略與國際問題研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）資深顧問賴因施（William Reinsch）認為華府還可能依據1930年關稅法337條規定，對中國違反知識產權保護的行為採取行動。