儘管有聯準會（Fed）開啟升息週期、俄烏地緣政治局勢等因素干擾，但隨俄烏持續進行和平談判，Fed在3月會議將後續貨幣動向透明化，消除市場不確定性，股市迎來反彈，根據理柏資訊統計，3月金管會證期局核備的998檔境外基金平均上漲1.56％，715檔股票基金平均上漲2.25％，264檔債券基金平均下跌0.33％。

富蘭克林證券投顧表示，俄烏戰事持續及部分國家疫情升溫，預期將壓抑全球經濟成長動能、通膨也將維持更高更久時間。為控制通膨，Fed政策立場更加鷹派，美債殖利率彈升至近三年高點，將牽動各類資產評價重新校準，市場將從接下來的經濟數據，和4月中旬後登場的企業財報尋找未來前景的蛛絲馬跡，預期將延續類股輪動、個股表現差異放大的波動環境。

美國是俄烏戰爭中影響相對較小的市場，一方面美國是能源出口國，較不易受到能源供給不足的問題影響，且經濟以內需為主，在國際地緣政治情勢加劇下，衝擊相對較低。儘管Fed啟動升息週期，且可能加速緊縮，但其主席鮑爾認為至2023年經濟衰退機率不高，美股表現仍可期。

值此景氣、通膨、利率和資產評價調整之際，富蘭克林證券投顧建議，投資布局採取多元分散配置掌握輪動機會，核心部位首選美國價值平衡型基金，股市部位首選科技和基礎建設產業型基金，積極者可搭配操作天然資源和黃金產業型基金。

另相較於過去Fed升息循環，目前新興市場具備較低的通膨水準和較佳的經常帳狀況，加上許多新興國家已積極升息來對抗通膨，預期新興市場這次將能經受住美國緊縮政策的影響。富蘭克林證券投顧認為，面對大陸疫情再起的挑戰，市場預期大陸官方有望採取寬鬆政策來提振經濟，建議可留意新興亞洲股票型基金的投資機會。