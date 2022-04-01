大陸國務委員兼外長王毅昨表示，烏克蘭危機爆發以來，中方立足是非曲直，堅持獨立自主，恪守客觀公正。中方堅持勸和促談正確方向，主張對話談判是唯一出路，反對火上澆油和加劇對立，呼籲停火止戰，支持俄烏開展直接對話。

31日，王毅在安徽屯溪主持召開第三次阿富汗鄰國外長會和阿富汗鄰國與阿臨時政府首次外長對話會。會後，王毅介紹會議重要共識和成果並回答記者提問。

王毅指出中國在烏克蘭問題上有五個堅持，中方堅持捍衛國際關係基本準則，尊重各國主權和領土完整，反對將中小國家推上地緣博弈前線。中方亦堅持防止冷戰思維回潮，不認同非敵即友的陣營對立；並堅持維護各國正當權益，反對沒有國際法依據的單邊制裁，呼籲維護國際產業鏈供應鏈。中方同時堅持鞏固亞太和平穩定，警惕美國借「印太戰略」在地區引入集團對抗禍水。

王毅強調，中國作為聯合國安理會常任理事國，將繼續與國際社會一道，根據當事方意願，考慮形勢發展需要，繼續為勸和促談、維護和平發揮建設性作用。