香港第五波疫情似乎見到曙光，連續兩日確診數字低於2萬宗，但香港衞生防護中心警告如果鬆懈仍有反彈危機。香港行政長官林鄭月娥、政務司司長李家超及財政司司長陳茂波21日一起出席每日抗疫記者會時，宣佈暫緩政府稍早提出的全民檢測計劃。
據《香港01》引述林鄭月娥指出，暫緩決定是參考中港兩地專家意見，兩者有共識，全民檢測應在初期或尾段進行，現時不適宜將有限資源投放在核酸檢測上。
林鄭月娥同時宣佈，將於4月21日起分3階段、以3個月時間放寬社交距離措施，首階段晚市可恢復內用，重開健身中心等。
香港第五波疫情似乎見到曙光，連續兩日確診數字低於2萬宗，但香港衞生防護中心警告如果鬆懈仍有反彈危機。香港行政長官林鄭月娥、政務司司長李家超及財政司司長陳茂波21日一起出席每日抗疫記者會時，宣佈暫緩政府稍早提出的全民檢測計劃。
據《香港01》引述林鄭月娥指出，暫緩決定是參考中港兩地專家意見，兩者有共識，全民檢測應在初期或尾段進行，現時不適宜將有限資源投放在核酸檢測上。
林鄭月娥同時宣佈，將於4月21日起分3階段、以3個月時間放寬社交距離措施，首階段晚市可恢復內用，重開健身中心等。
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