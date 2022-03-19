網路社群傳出一段疑似校園霸凌影片，影片中可見3名男學生圍毆1名男學生，而經查後發現是屏東南榮國中，對此，南榮國中證實是該校學生所為，但澄清4名同學是因「香菸栽贓」而有糾紛，全案將啟動校園霸凌事件調查小組。

南榮國中學務主任潘文傑指出，初步調查，全案起因是A同學曾攜帶違禁品、也就是香菸到校，而A被母親發現他的書包藏有香菸時，謊稱是B同學給的，A母親將此告知學校老師求證，老師詢問B時，B反駁並強調自己被栽贓。

事後，B心生不滿，18日早上趁第3節下課時，到廁所找A理論，不料，2月間也被A栽贓有抽菸的C、D同學，在知道B要找A時也跟著過去，隨後3方在廁所裡起爭執，B、C、D在得不到A的道歉後，情緒一來動了手腳。

潘文傑說，B母親在獲知狀況後，自認兒子先動手打人就是不對，因此當晚親赴A家送水果致歉，校方也已通知各位家長下周一至學校釐清狀況，將視後續調查對學生依校規懲處。

潘文傑強調，依初步調查來看，該案並非校園霸凌，而是個案糾紛，不過為避免有疑慮，仍會啟動校園霸凌事件調查小組，徹查事發經過。

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