今(16)日中午12時10分許，台東有民眾聽到「巨響」後，便發生「上下震動」，台東2個臉書社團，分別有網友發文分享遇到的狀況，有網友表示震動發生前5秒，有聽到地鳴，隨即感受到「房子有搖一下」、「地往上彈的震動」，多數網友認為這次地震有明顯的感覺，卻沒有收到國家級地震警報；從中央氣象局最新地震資料，今日僅顯示凌晨時嘉義地區發生芮氏規模4.0地震，無台東地震紀錄。

台東2個臉書社團「台東臉書災害通報」、「台東大小事」，分別有網友發文，今(16)日中午12時10分許，聽到「巨響」後，隨即發生上下震動，但是國家級警報系統竟無跳出警示訊息以及聲響。

台東民眾今日中午12時許聽到「巨響」後，房子隨即「上下震動」，但國家警報並無響。（翻攝自臉書台東臉書災害通報、台東大小事）

突如其來的震動，也讓許多網友紛紛回應表示，「知本也有，家人都以為是地震」、「太平有，房子有搖一下」、「地往上彈的震動，但是一直沒看到相關地震的報告」、「不是地震？震動很大餒！我是在東大感受到的」、「泰安有感覺上下震動」、「還以為什麼東西爆炸」、「我以為隔壁大物體倒塌」。

另外還有網友表示，震動「發生前5秒我有聽到地鳴」，多數網友則認為這次的震動，國家警報沒有響，「警報真的沒有叫」、「但手機沒響」、「我的手機地震警報，也都沒有響」、「蠻大的，手機沒叫，以為是幻覺」。

從中央氣象局最新地震資料顯示，今日僅凌晨3時47分嘉義地區發生芮氏規模4.0地震，台東縣今日中午12時10分許無地震紀錄資訊。