「雞排妹」鄭家純去年7月曾遭周刊拍到與保時捷男子在飯店停車場牽手，並分別拖拉行李箱的照片，隨後雞排妹便在個人Instagram貼出限時動態，並放上周刊拍攝的新聞照，並加註文字，要粉絲猜測行李箱上的紙盒是什麼，並標注面膜廠商，周刊不滿提告，求償10萬元。智財法院近期判決，認定雞排妹侵害著作權，判賠1萬5000元，全案可上訴。

周刊指出，雞排妹放上IG的照片是員工耗費精神、資源所製作，具備原創性，應受著作權法保護，但雞排妹未獲授權，擅自重製、改作照片，侵害重製、改作權，因此提告求償10萬元，並要求她在臉書、IG刊登聲明啟事一日。

不過，雞排妹主張，周刊沒有經過她同意竊錄，在不被偷拍對象發現的前提下，展現不出拍攝者有任何藝術性或美感性想法，任何人都可拍出相同或相仿的照片，因此該張照片並沒有原創性。就算該張照片受著作權法保護，但她使用時並非基於商業目的，也沒有用到照片的重要部分。

雞排妹認為，她平常在IG分享穿搭及保養時，就有標記各品牌的習慣，且一般IG使用者都已習慣使用標記功能，與是否有商業行為是兩回事，且她分享照片時，沒有讓照片的「飯店招牌」、「男性友人」入鏡。

另外，因IG版面限制，才使得周刊浮水印被裁切，並非故意不註明出處，且當時該照片早已在網路傳開，就算不特別載明出處，大眾也不會認為是她拍的。雞排妹指出，她發限動的目的只是在調侃被跟蹤偷拍，而該舉動反而助長周刊照片增加話題性。

不過，法官認為，周刊照片是著作權法所保護的攝影著作，且照片並沒有拍到雞排妹五官，一般人無法辨認，因此沒有侵害肖像權的問題，而雞排妹主張沒有使用照片重要部分，法官指出，該截圖畫面已占周刊照片幅度一半，並非沒有使用重要部分，而雞排妹主張在IG使用照片可以創造話題性，對周刊有利無害等語，忽略無體財產權的特性和價值，不可採信。

針對有無商業利用，法官認為，雞排妹不否認照片截圖中行李箱上物品確實是某品牌的面膜，雖然沒有證據證明，雞排妹直接跟觀眾收取觀看照片的費用，但有助於該面膜的曝光量、銷售量，因此可視為是商業使用。